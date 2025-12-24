📷 "Zelfs mijn auto moeten verkopen": Onbesuisd gedrag doet renner stoppen met koersen

De beslissing van Francisco Galván om zijn carrière stop te zetten volgt rechtstreeks uit een incident tijdens een training. De renner licht zelf toe welke gevolgen dat gedrag had.

Incident en disciplinaire gevolgen

Galván werd eerder dit jaar al aangesproken door zijn ploeg na beelden waarop te zien was hoe hij tijdens een rit meermaals over een middenberm sprong en op de verkeerde rijstrook belandde. De weg stond bekend als gevaarlijk, waardoor het risico aanzienlijk was. Zijn team schorste hem eerst en beëindigde later zijn contract.

Door dat ontslag kwam zijn loopbaan abrupt tot stilstand. De renner, die nog maar 28 is, zag zich daardoor verplicht om zijn profbestaan te beëindigen. Het incident vormde het kantelpunt in een carrière die tot dan toe nog in ontwikkeling was.

Persoonlijke gevolgen voor Galván

"Ik moest dit jaar zelfs mijn auto verkopen, nadat ik uit het team was gezet", vertelt hij op sociale media. Hij geeft aan dat hij pas toen besefte hoe snel omstandigheden kunnen omslaan.

"Toen begreep ik hoe snel alles kan veranderen. Ik train sindsdien in het zwart. Niet omdat ik dit mooi vind, maar omdat ik me zo voel", stelt hij. Hij merkt op dat mensen hem blijven herkennen en vragen stellen, wat hem ongemakkelijk maakt.

Verantwoordelijkheid en afscheid

"Ik schaam me voor mijn eigen falen, en dat ik mijn ouders, andere familieleden en vrienden heb teleurgesteld", besluit hij. Hij benadrukt dat hij geen excuses zoekt en de gevolgen aanvaardt.





"Ik ben in de fout gegaan en daar zijn consequenties aan verbonden. Ik betaal nu de prijs. Ik wil me excuseren. Stoppen met wielrennen, dat doet geen pijn, maar wel het teleurstellen van de mensen om je heen.” Daarmee maakt hij duidelijk dat het emotionele aspect zwaarder weegt dan het sportieve einde.