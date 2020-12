Spreken we binnen jaren nog over Gavere 2020? Pidcock klopt op de deur van de absolute veldrittop

Tom Pidcock kon het amper vatten toen hij als eerste over de streep reed in Gavere. Een grote klassementscross winnen, eentje waarin je Mathieu van der Poel klopt: dat is wel een zege waar de glans van af spat. Misschien zelfs een referentiecross.

Mogelijk zeggen we binnen jaren nog: weet je nog, die cross in Gavere in 2020? Het is daar dat Tom Pidcock de stap zette naar de absolute top. Hoe liggen zijn kaarten om daar ook echt deel van te gaan uitmaken? Op basis van zijn prestatie van voorbije zondag lijkt dat misschien al zo te zijn. De kunde is echter om dat ook over een langere periode te kunnen doen.

Het potentieel van Tom Pidcock in het veld bleek natuurlijk al bij de junioren en beloften toen hij in die categorieën de wereldtitel veroverde. In 2019-2020 werd hij meteen ook al een subtopper bij de profs. Op zijn 21ste lijkt hij inderdaad klaar om die stap vooruit te zetten. Nog altijd een jong talent, maar inmiddels ook al een zekere rijpheid, zeker in het veld, om de grote tenoren bij te benen.

VOORBEREIDING OP GROTE WERK OP DE WEG

Pogressie tijdens dit veldritseizoen past ook in het plan van de entourage. Na zijn jaren bij de ploeg van Bradley Wiggins komt op de weg immers ook het grote werk bij Ineos eraan. Andere toppers als Van der Poel en Van Aert doen op de weg duidelijk hun voordeel met hun ervaring in de cross. Hoewel Pidcock vooral zijn eigen weg kiest, kan ook bij hem het veldrijden hem lanceren richting een glansrijke wegcarrière.

Als Pidcock dan opnieuw een tandje kan bijsteken in de cross, belooft dat ook het beste voor het wegseizoen 2021. Maar toch even focussen op de cross en al zijn facetten. Heeft Pidcock het dan wel in zich om er echt elke cross te staan? Zijn prestaties in Tabor en Boom waren nog magertjes. Dat hij in die paar wedstrijden al zo verbeterd is, is in de eerste plaats knap, maar kan ook wijzen op een mogelijke wisselvalligheid.

ZELFS IN ZANDCROSS AL PODIUMRIJP

Het hangt ook af van parcours tot parcours. Crossen met lange zandpassages zijn zijn ding niet. Door het zand rijden is het aspect dat hij het minst onder de knie heeft, zo geeft hij zelf toe. Als je ziet dat hij dan in Antwerpen toch knap als derde kan finishen, doet dat vermoeden dat hij wel degelijk in de meeste crossen gaat meedoen voor de prijzen. En dat hij op het terrein dat hem het beste ligt nog een tikkeltje meer kan.

De zware klimcrossen passen zeker in zijn kraam. Daarom dat we tijdens de Wereldbekermanche in Namen al meer zullen weten. Daar mag Pidcock zeker verwacht worden. Daarnaast is hij technisch een schitterende renner en kan hij ook uitpakken met sterke looppassages. Kortom: ja, het kan wel eens dat hij zich in Gavere definitief op de kaart heeft gezet als veldrittopper.