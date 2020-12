Marianne Vos maakt comeback in het veldrijden: in deze wedstrijd zal ze voor de eerste keer te zien zijn

Marianne Vos maakt haar comeback in het veldrijden. Ze zal volgende week dinsdag te zien zijn in de cross van Essen. eerder raakte het nieuws ook al bekend dat bij de mannen Mathieu van der Poel te zien zal zijn.

Marianne Vos begint volgende week aan haar seizoen in het veldrijden. Volgens Cyclingnews gaat Vos dinsdag 22 december van start in de Ethias cross in Essen. Ook vorig jaar is Vos haar seizoen gestart in deze cross.

Ook bij de mannen zal de aandacht vooral naar een Nederlander gaan, want enkele dagen geleden raakte het nieuws bekend dat van der Poel de Ethias cross in Essen heeft toegevoegd aan zijn kalender.