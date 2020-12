Sven Vanthourenhout zet voor cross in Namen in op andere veldrijder dan Van der Poel: "Een verrijking voor de sport"

Mathieu van der Poel is elke cross favoriet. Zo zijn we dat nu al enkele jaren gewend in het veldrijden. Zondag in Namen is dat voor bondscoach Sven Vanthourenhout niet het geval. Hij zet in op een tweede overwinning op rij voor Tom Pidcock.

In hun gesprek biedt HLN Vanthourenhout een virtueel gokbudget van 100 euro aan. Hij zet het volledige bedrag in op een zege van Pidcock zondag. "Eigenlijk was hij voor zijn zege van zondag al mijn favoriet voor Namen. Gavere leek me net te vroeg te komen. Maar hij verraste me. Zijn loop-en klimvermogen, zijn techniek, de lef waarmee hij de wedstrijd in handen nam: indrukwekkend."

Vanthourenhout heeft het wel voor het Britse talent. "Pidcock is een verrijking voor onze sport. Een jongen waar de mensen over praten. Hij geeft de cross kleur en uitstraling." Of hij vanaf nu elke wedstrijd gaat meedoen voor de overwinning, dat is dan weer een ander paar mouwen. "Het zal wat 'op en af' zijn. HIj zal er niet wakker van liggen. Tom wil vooral scoren op zijn terrein."

COMPLIMENT VOOR ENTOURAGE

Er volgt wel nog een complimentje naar de entourage van Pidcock. "Kurt Bogaerts is totaal niet bezig met de concurrentie, enkel met zijn renner. Hij roept hem specifieke dingen toe. 'Probeer eens een snelle ronde'. Of: 'Neem dat klimmetje aan 110%'. Tom luistert, voert uit en... krikt zo zijn niveau op."