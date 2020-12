🎥 Voorwiel weg en bam tegen de grond: podium bij dames kon nog internationaler zijn zonder valpartij voor toptalent

Opvallend wat een internationale uitslag het was in Namen bij de vrouwen. Ook op het podium was er naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit vertegenwoordigd dankzij de Amerikaanse Honsinger. Met wat geluk had er misschien ook wel een Hongaarse op het podium kunnen staan.

Want na enkele mindere crossen was Blanka Vas, het toptalent uit Hongarije, ook op de afspraak in de Wereldbekermanche in Namen. Ze nam alvast een blitzstart en leek op weg om een belangrijke rol vooraan te spelen. Wel was het alle zeilen bijzetten om het wiel van Denise Betsema te volgen. Het is zo dat het misliep. Bij een diepe afdaling trachtte Vas mooi één van de sporen te volgen, maar eens beneden schoof haar voorwiel weg en smakte ze hard tegen de grond. Heel erg veel fysieke schade liep ze niet meteen op. 🚵‍♀️ | Kata Blanka Vas was aan een sterke race bezig, maar gaat hard onderuit! Denise Betsema heeft nu een aardige voorsprong.



Betsema was wel de piste uit en ook een drietal andere veldrijdsters staken Vas al gauw voorbij. De 19-jarige veldrijdster sleepte er uiteindelijk nog een mooie vijfde plaats uit. Wie weet wat er zonder die val mogelijk was geweest.