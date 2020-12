Marianne Vos maakt dinsdag debuut in het veld in Essen: "Geef met wat tijd om me ertussen te mengen"

Bij de mannen heeft iedereen zijn comeback in het veld al gemaakt, maar bij de vrouwen nog niet. Want dinsdag komt Marianne Vos er nog bij, Vos is zevenvoudig wereldkampioen in het veld bij de vrouwen.

De Nederlandse klasbak blikt bij de organisatie al eens vooruit op haar eerste cross in Essen dinsdag. "Ik ben nerveus, maar gezond nerveus", klinkt het. "Het is misschien wel een soort angst of ik wel goed genoeg zou zijn, maar dat is niet verkeerd om jezelf dat af te vragen", vindt ze. Vos is wel ambitieus maar ook realistisch. "Ik ben ook geselecteerd voor de komende WB-manche in Dendermonde en wil me bewijzen, maar ik moet eerst wel wat ritme opdoen. Er steken enkele vrouwen bovenuit op dit moment die elkaar naar een hoger niveau stuwen, het zal bij mij ongetwijfeld wat tijd vergen om dat niveau te halen", beseft Vos.