Marianne Vos opgenomen in Nederlandse selectie voor volgende Wereldbekercross: "Heel benieuwd waar ze staat"

Marianne Vos is de laatste grote naam die nog haar rentrée moet maken in het veldrijden. Dat gaat deze week gebeuren en zondag volgt dan ook de Wereldbekermanche in Dendermande. Ook daar zal Vos aan de start verschijnen, zo verzekert Gerben de Knegt.

De Nederlandse bondscoach heeft immers zijn selectie voor de Wereldbeker in Dendermonde bekendgemaakt. Met bij de mannen Van der Haar en Van Kessel als grootste namen, want Mathieu van der Poel is er niet bij. Bij de vrouwen is de Nederlandse selectie zoals steeds ijzersterk, met al de verwachte namen die op het appel zijn.

TWEE CROSSEN OM ERIN TE KOMEN EN DAN NAAR WERELDBEKER

Dat betekent dus met Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado, maar ook met Marianne Vos. "Net als zijzelf ben ik heel benieuwd waar ze staat in het topveld", zegt De Knegt over het aantreden van Vos. "Ze komt deze week al twee keer in actie en dan weten we wellicht al meer wat te verwachten in Dendermonde. Het is goed om haar er weer bij te hebben."

Dat Marianne Vos pas laattijdig opnieuw in het veld duikt, komt onder andere omdat ze zich liet opereren nadat ze te kampen had met liesklachten.