Ze krijgen er niet genoeg van: Ook Mathieu van der Poel voegt extra cross toe aan zijn programma

Nadat Wout van Aert eerder op de dag bekendmaakte om ook in Dendermonde te starten, voegt nu ook wereldkampioen Mathieu van der Poel de WB-manche in Dendermonde toe aan zijn programma.

De Nederlandse wielerbond KNWU had zijn selectie voor de WB-manche in Dendermonde van aanstaande zondag al gemaakt, zonder Mathieu van der Poel. De Nederlander had immers laten weten dat hij niet zou starten in Dendermonde. Maar maandag in de vooravond werd beslist om dan toch te starten in Dendermonde.

Na zijn overwinnning in Namen zondag, zou hij normaal gezien volgend weekend enkel in Heusden-Zolder aan de start staan, maar niets is minder waar. Door die toevoeging zal Mathieu van der Poel 3 crossen rijden op één week want woensdag gaat hij ook van start in de X²O badkamerstrofee in Herentals.

Gullegem

En dat was blijkbaar nog niet druk genoeg want de wereldkampioen zal ook aan de start staan in Gullegem, een niet-klassementscross. Daags voordien start hij ook in Baal, op Nieuwjaarsdag.