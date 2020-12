Marianne Vos maakt indruk en boekt meteen mooie veldritoverwinning in Essen

Marianne Vos heeft meteen haar visitekaartje afgegeven in het veldrijden. De Nederlandse heeft namelijk de Ethias Cross in Essen naar hand gezet. Ze haalde het voor Clauzel en Van der Heijden.

De echte toppers zoals Brand, Betsema en Alvarado waren er vandaag niet bij in Essen en dus ging alle aandacht naar Marianne Vos, die vandaag haar comeback maakte in het veld. Ze maakte ook meteen indruk en nam al snel afstand van haar concurrenten.

Ze hield al bij al ook makkelijk stand en zo wint ze, na vorig jaar, ook deze editie van de Ethias Cross in Essen. De Hongaarse Vas leek op weg naar de tweede plaats, maar door een val in het slot moet ze uiteindelijk tevreden zijn met plaats vier. Clauzel werd tweede en Van der Heijden eindigde op de derde plaats. Laura Verdonschot is de eerste Belgische op de negende plaats.