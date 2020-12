Niet alleen Marianne Vos maakt haar comeback in het veldrijden: 30-jarige Nederlander rijdt vandaag aan de zijde van Quinten Hermans in de Ethias Cross in Essen

De Ethias Cross is al volop aan de gang bij de vrouwen en binnen een klein uurtje zijn ook de mannen aan zet. Maurits Lammertink, een 30-jarige Nederlander, zal voor het eerst dit seizoen in het veld te zien zijn.

Marianne Vos is op dit moment in Essen haar comeback aan het maken in het veldrijden door haar deelname aan de Ethias Cross, maar ook bij de mannen zal iemand voor de eerste keer te zien zijn dit seizoen.

De 30-jarige Maurits Lammertink verschijnt namelijk aan de start. Hij zal aan de zijde rijden van onze landgenoot Quinten Hermans bij Tormans CX. Het is de veldritploeg van Circus-Wanty Gobert, de ploeg waar Lammertink op de weg actief voor is.