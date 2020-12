🎥 Daar was het dus allemaal om te doen in Herentals: de skiberg, het nieuwe bekende gegeven in het veldrijden

Hoe dikwijls kan in aanloop naar een cross eenzelfde woord vallen? De skiberg: in elke voorbeschouwing op de cross in Herentals ging het telkens weer daar over. Ook ter plekke waren er veel goedkeurende blikken over het parcours, en dus over de veelbesproken helling.

Het was eerst aan de dames om met het parcours in Herentals en dus met de skiberg kennis te maken. Om naar boven te rijden, was het voor de dames te steil. Ook het betere loopwerk kwam er dus aan te pas om de skiberg goed te verwerken. Ceylin del Carmen Alvarado maakte er vaak een goede beurt. Dat is ook te zien in een filmpje op het Twitteraccount van de Badkamers X2O-trofee. Zo werd de eerste passage aan de skiberg netjes vastgelegd. Toch wel een historisch moment. Daar is de Skiberg. En klimmen maar 🥵🥵🥵#SoudalLadiesTrophy pic.twitter.com/ugaH1ZMebR — X²O Badkamers Trofee (@X2OTrofee) December 23, 2020