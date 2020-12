Alvarado haalt haar gram in cross die op haar lijf geschreven is: "Je moet mentaal sterk zijn en ik denk dat ik dat ben"

Ceylin del Carmen Alvarado heeft het wel degelijk nog in zich om te winnen in de cross. Dat onderstreepte ze even in Herentals, waar ze keer op keer het verschil maakte op en af de skiberg. De mentale kracht van de wereldkampioene is bij deze bewezen.

Want de voorbije weken was winnen er niet bij en moest Alvarado vaststellen hoe Brand van overwinning naar overwinning reed. "Jammer dat het week na week niet lukte. Als het even niet lukt, wil dat niet zeggen dat het verkeerd gaat. Ik ben gewoon mijn ding blijven doen. Ik had plezier in wat ik deed op dit parcours."

Het was ook wel ploeteren

Aan die skiberg zal ze goede herinneringen overhouden. "Het was ook wel ploeteren, wat Brand en Betsema ook goed kunnen. Makkelijk was het niet. Hier en daar was ik wel in het voordeel en ik reed mijn eigen cross. Ik heb wel foutjes gemaakt onderweg, maar ik bleef 'geven'. Ik dacht: rij maar lekker achter mij."

Een valpartij in Leuven had haar seizoen enigszins gebroken, wat ook wel een deel van de verklaring was voor haar mindere uitslagen tot dusver. "Ik heb twee weken verloren. Als de rest sterk wordt en ik minder, wordt het gat wel groot. Je moet mentaal ook sterk zijn en ik denk ook wel dat ik dat ben."