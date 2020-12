Mathieu van der Poel nog niet zeker of hij titel op NK veldrijden zal proberen verlengen

Dat het NK op 10 januari uitgesteld zal worden, is een serieuze streep door de rekening van Mathieu van der Poel. De regerende Nederlandse kampioen is dan ook nog niet zeker of hij wel naar een uitgesteld NK zal trekken.

Het schema van Van der Poel zit erg strak op elkaar met wielrennen, veldrijden en mountainbiken. Enkele dagen geleden voegde de Nederlander nog wel enkele crossen toe aan zijn programma, maar die waren allemaal nog voor het WK gepland.

"Als ze het NK helemaal op het einde van het seizoen inplannen nu, is het geen optie voor mij", citeert WielerFlits de wereldkampioen. "Een week na het WK zou ik nog over kunnen nadenken. Het is wel jammer want dat NK was wel een doel aangezien ik er een mooie reeks heb neergezet", klinkt het.

Mathieu van der Poel is ondertussen al 6 jaar op rij Nederlands kampioen veldrijden. Recordhouder is Hennie Stamsnijder met 9 titels, zijn laatste in 1988.