Wout van Aert boekt eerste veldritoverwinning van het seizoen in Herentals, Mathieu van der Poel moet tevreden zijn met tweede plaats na lekke band

Wout van Aert heeft zijn eerste veldritoverwinning van het seizoen geboekt. Onze landgenoot was de sterkste in Herentals. Mathieu van der Poel reed lang alleen aan de leiding, maar iets over halfweg kreeg de Nederlander te maken met een lekke band. Hij eindigde uiteindelijk op de tweede plaats.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel hadden er zin in op de cross in Herentals. Ze waren al snel weggereden van de concurrenten en het leek een mooie strijd te worden tussen de twee renners. Van Aert maakte echter iets meer foutjes, waardoor van der Poel er alleen van door ging. Het verschil tussen de twee renners schommelden rond de zes seconden, maar iets over halfweg kreeg van der Poel te maken met een lekke band. Zo kwam van Aert al snel tot bij van der Poel en onze landgenoot liet de Nederlander al even snel achter.

Het verschil ging al snel naar een halve minuut en het verschil werd nooit meer kleiner. Zo heeft van Aert zijn eerste veldritoverwinning van het seizoen beet. van der Poel moest tevreden zijn met de tweede plaats en Michael Vanthourenhout vervolledigde het podium.