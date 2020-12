Opsteker voor Toon Aerts amper week na ongeval op training: "Je weet wel dat Wout en Mathieu er bovenuit steken"

Het is pas geleden van vrijdag 18 december dat Toon Aerts een ongeval had op training, met toch wel stevige pijn tot gevolg. Wie toen dacht dat Aerts niet veel meer ging kunnen brengen tijdens de kerstperiode, is mis. In Dendermonde stond hij alweer op het podium.

"Voor Namen was ik goed bezig. Ik zette goede tijden neer op training, ik had er echt wel zin in. Dat accidentje heeft mij echt wel parten gespeeld. Ik had een superslechte dag in Namen. Door die zevende plaats kon ik nog wat puntjes nemen en die leveren toch wel wat op", verwijst Aerts naar de stand in de Wereldbeker. Vooral met zijn derde plek in Dendermonde doet hij natuurlijk een zaakje.

In de strijd om die laatste podiumplaats haalde Aerts het van Michael Vanthourenhout. "Het was haasje-over tussen ons. Ik kon dan op het einde nog wel van hem wegrijden." Terwijl het toch niet simpel was om het verschil te maken, gezien hoe de omloop er in die fase bij lag. "Het was fietsen tot je dacht dat het te snel of te traag was. En dan nog een stukje lopen."

NOG KRACHT MISSEN IN LINKERBEEN

Aerts ziet nog wel dingen die beter kunnen. "Het is de laatste weken al een paar keer geweest dat ik het het lastigste heb in de eerste twintig minuten. Dat is wel een werkpuntje richting BK en WK. Misschien heeft het er wel mee te maken met de aanzet en kracht die ik nog wat mis in mijn linkerbeen. Dat komt wel in orde, ik maak mij niet te veel zorgen."

Het mag ook niet verbazen dat hij fysiek nog niet opnieuw honderd procent is. "Het gaat elke keer een beetje beter. Voor wat er nog moet komen, denk ik dat het er wel goed uitziet. Nu volgen Bredene, Baal en Hulst. Dat zijn mooie crossen om al zicht te krijgen op wat het BK gaat worden."

NOG GENADERD OP VAN DER POEL

Hoe kijkt hij nu finaal terug op de Wereldbekermanche in Dendermonde? "Ook in crossen zoals deze koers ik om te winnen, maar je weet natuurlijk wel dat jongens als Wout en Mathieu er altijd wat bovenuit steken. Dat ik op het einde nog kan naderen op Mathieu: dat zijn dingen waar ik mezelf aan optrek. Dat Wout zo kan afzien tijdens de cross maakt hem ook sterk voor de klassiekers."