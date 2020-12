Sven Nys en analisten duidelijk na kritiek: "Cross kan er nooit over zijn"

Dat het baggeren door de moeder was in Dendermonde? Dat was het understatement van de eeuw. Maar dat deert de analisten en ploegleiders opvallend genoeg niet.

"Dit is niet elke week het geval, dus dit is zeker geen slechte zaak. Zolang het niet elke week zo is, moet dat zeker en vast mogelijk zijn allemaal", aldus Paul Herijgers in de live-uitzending van de cross in Dendermonde bij Sporza.

Laat ze maar ploeteren

Ook Sven Nys had zijn mening over het parcours: "Laat ze maar ploeteren", was hij enthousiast. "Cross kan er wat mij betreft nooit over zijn."

"Op deze manier zullen de meest complete renners het eindklassement in de wereldbeker winnen", aldus nog de manager van Telenet-Baloise.