Van Aert merkte dat Van der Poel afzag en wil Wereldbeker winnen: "Kan misschien beter tegen weersomstandigheden"

Haast onherkenbaar was Wout van Aert toen hij over de finish bolde. Op het podium mocht hij die mooie witte trui aantrekken als nieuwe leider in de Wereldbeker. Ondanks zijn evolutie naar wegrenner zit er dus toch nog eindwinst in een klassement in het veldrijden in.

Het is niet elk weekend dat de crossers zo'n zware modderwedstrijd voor de wielen krijgen. "Ik ben wel blij dat dit er af en toe tussen zit. Ik heb er van genoten. Ik had mij iets te warm aangekleed, maar op het einde heb je dat wel nodig." Het waren vooroorlogse toestanden, met Van Aert die Van der Poel op meer dan 2 en een halve minuut reed! "Het heeft voor mij niet veel zin om mijn snelheid aan te passen aan diegene achter mij. Het is beter dat je je eigen tempo houdt in de modder en tijdens de loopstroken. Daarom dat ik bleef uitlopen. De grote verschillen zijn een gevolg van het parcours. Ik denk niet dat de waardeverhoudingen anders zijn dan de vorige dagen." Ik denk dat ik laat zien dat ik in orde ben De goede vorm van Van Aert is wel weer bewezen. "Ik denk wel dat ik laat zien dat ik in orde ben. Het lopen ligt mij ook goed. Ik probeer mij te focussen op sporen en het parcours in te delen." Wat maakte het verschil? "Ik hoorde dat ik een paar meter had. Dat is niet Mathieu van der Poel zijn gewoonte. Dan wist ik dat Mathieu aan het afzien was. Ik kan misschien beter tegen de weersomstandigheden." Van Aert staat nu ook aan de leiding in de Wereldbeker en die wil hij graag behouden. "Ik ga die trui wel verdedigen. Het zijn nog twee crossen. Ik geef elke cross het beste van mezelf. Het zou stom zijn om het niet te proberen."