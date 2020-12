Wout van Aert begrijpt ongerustheid Van der Haar: "Als ik er tot mijn enkels inzak, doet hij dat tot zijn knieën"

Eind december valt er niet te veel te rusten voor de veldrijders. Ook dit weekend niet want na de Superprestige in Heusden-Zolder trekken de renners naar Dendermonde voor een Wereldbeker-manche.

En daar mogen de renners zich verwachten aan een modderpartij. Iets waar Lars Van der Haar niet bepaald naar uitkijkt. "Ik trek met een bang hartje naar daar", klonk het in het flashinterview van zaterdag. "Ik kijk er niet naar uit maar zal mijn uiterste best doen."

Wout van Aert kijkt er dan wel naar uit. "Ik heb er zin in. Ondertussen heb ik al vele verhalen gehoorrd waardoor het enkel nog maar kan tegenvallen voor mij. Ik vorm me al extreme beelden terwijl het misschien wel goed te doen is. Dat Van der Haar het niet ziet zitten. Dat begrijp ik. Als ik er tot mijn enkels inzak, doet hij dat tot zijn knieën", lacht Van Aert.