Echtgenoot van Katie Compton kiest kant van Van der Poel: "Dendermonde heeft niets te zoeken in Wereldbeker"

De Amerikaanse was één van de veldrijdsters die het moeilijk had om haar fiets nog vooruit te krijgen. "Ik woon al tien jaar Wereldbekermanches bij. Dendermonde heeft niets te zoeken in de Wereldbeker", schrijft Legg op Twitter.

De man van Katie Compton had geen hoge pet op van het parcours, maar dat was niet het enige wat hem dwars zat. "Het was een ramp daar in Dendermonde. Er was geen parking voor de nationale ploeg. Dit was misschien wel de bodem van alle Wereldbekercrossen."

Wow that was a train wreck of a race in #dendermonde No National Team Parking. Broken power washers. I’ve been to a lot of World Cup races and that might be the bottom of the barrel. I feel for all the course workers stuck in the rain and gusting wind all day. pic.twitter.com/9TYeSVFzco