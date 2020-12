Goed nieuws voor Iserbyt: "In principe gaat Eli starten in Baal"

Eli Iserbyt wilde het beste van zichzelf geven in de Superprestige in Heusden-Zolder. Dat draaide zaterdag even anders uit. Iserbyt was in een bocht ten val gekomen en kwam daar ook in contact met Van Kessel en Van der Haar. Op 1 januari is de Europese kampioen wellicht weer van de partij.

Het was een schrikwekkend beeld als je Iserbyt zo ineengekropen zag liggen. Daar was ook een reden voor: hij had zijn elleboog flink bezeerd. Aanvankelijk was er zelfs vrees voor een gebroken elleboog. Nadat een ambulance hem wegbracht volgde in het ziekenhuis toch goed nieuws.

GEEN LANGE AFWEZIGHEID

Van een breuk was immers geen sprake. Dat betekent dus ook dat een lange afwezigheid niet aan de orde is. Iserbyt miste de cross in Dendermonde, maar de hoop werd wel uitgesproken om al mee te doen in de GP Sven Nys in Baal. Dat lijkt ook haalbaar.

"Eli is oké", vertelde teammanager Jurgen Mettepenningen ons. "Zijn elleboog was ontwricht. Er was ook een overstrekking bij van de elleboog, maar in principe gaat Eli starten in Baal." Pauwels Sauzen-Bingoal laat weten dat de veldrijder donderdag nog een check-up ondergaat.