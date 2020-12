Toppers hakken knoop door, extra duel(s) tussen Van Aert en Van der Poel op komst: "Tenzij ..."

We zaten er eigenlijk al een beetje op te wachten en nu is het ook officieel: we gaan deze winter van nog meer duels tussen van der Poel en Van Aert kunnen genieten.

Door de overwinning in Dendermonde is Wout van Aert nu leider in de wereldbeker, terwijl Mathieu van der Poel met zijn tweede plaats ook is opgeschoven in de stand.

Beiden gaan nu op 3 januari meedoen aan de veldrit om de wereldbeker in Hulst. Mogelijk volgt op 24 januari ook nog de slotmanche in Overijse voor beiden.

Bevalling?

Een goed klassement in de wereldbeker is belangrijk om zeker op de eerste startrij te staan tijdens het WK in Oostende eind januari. En door de coronacrisis is de wereldbeker dit seizoen van 13 naar 5 crosses gegaan. Daardoor hebben beiden ook nog kans op dat eindklassement.

Wat Van Aert betreft is er wel nog een premisse. Zijn vrouw staat op bevallen en is uitgerekend voor 6 januari. Als ze op 3 januari zou moeten bevallen, dan is het zonder Van Aert - hij verkiest de bevalling boven de leidersplaats in de wereldbeker.