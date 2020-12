Toch geen gemis aan erkenning bij Toon Aerts: "Wout en Mathieu de twee toppers en daarnaast een hele brede subtop"

Toon Aerts is weer een positie opgeschoven en in Bredene op de tweede plaats terechtgekomen. Zijn beste uitslag sinds de cross midden november in Leuven. Aerts benadrukte voor de cross dat ook renners als hij een goed niveau halen en daar hadden we het met hem nog even over.

Eerst aandacht voor de cross in Bredene. De ontwikkelingen uit het wedstrijdbegin stonden Aerts wel aan. "Ik was tevreden dat ik goed mee vertrokken was. Ik kon het wiel van Curtis White goed houden. Het eerste deel van de tweede ronde werd er al wat sneller gereden. Het was voor mij wel handig dat we meteen met een groepje weg waren."

Aerts had dan niet zozeer aandacht voor Van der Poel, maar wilde wel het verschil maken ten opzichte van de andere concurrenten. "Ik heb vooral geprobeerd de andere tegenstanders eraf te rijden. Het is niet de allerbelangrijkste cross, maar ik wou hier wel graag op het podium staan. Dan is het voor mij belangrijk om niet te lang met vier ofzo te blijven rondrijden."

OP PAD MET VAN DER POEL

Aanvankelijk was dat wel het geval, maar Aerts kon er vrij snel komaf mee maken. "Ik zag een strook waarop Vermeersch iets minder was. Daar probeerde ik om hem onder druk te zetten. Zo kon ik wat meters pakken en de tweede of derde ronde waren we dan met zijn tweeën weg. Het was wel leuk om met zijn tweeën vooruit te rijden. Ik kon wat kijken welke lijnen hij juist reed."

Na een snel rondje van Van der Poel was de kloof geslagen. Aerts eindigde nog op een minuut, nadat hij eerst wel degelijk nog op de tanden beet. "Ik bleef nog een aantal ronden op tien à vijftien seconden hangen, maar toen was het beste er ook bij mij af."

TWEE TOPPERS EN BREDE SUBTOP

In aanloop naar de cross in Bredene benadrukte Aerts in een persbericht dat de renners die achter Mathieu van der Poel en Wout van Aert komen geen tweederangscoureurs zijn. Een gebrek aan erkenning voelt hij niet. "De vraag werd me gesteld: hoe moeten we u plaatsen ten opzichte van andere toppers? Ik denk dat het duidelijk is dat dat twee toppers zijn en er daarnaast een heel brede subtop is."

Die is misschien zelfs alleen nog maar breder geworden. "Zeker dit jaar zijn we met veel renners aan mekaar gewaagd. We blijven er allemaal voor vechten om er af en toe eens een keer tussen of voor te staan."