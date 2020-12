Van der Poel verkiest zelf heel duidelijk Spelen boven de Tour: "Ga eens vriendelijk moeten lachen naar de sponsors"

De lach van Mathieu van der Poel, kan die bepalen of hij meedoet aan de Spelen of de Tour? Een keuze dringt zich op, zeker nu er sprake zou zijn van een verplichte quarantaine van twee weken voor olympische atleten. Als het van Van der Poel zelf afhangt, trekt hij in elk geval naar Tokio.

Door de quarantaineregel waar veel over gespeculeerd wordt, lijkt het echt wel noodzakelijk om te kiezen tusen Tour en Spelen. "Of de eerste paar dagen van de Tour rijden en dan toch vertrekken", stipt Van der Poel aan. Al is dat een weinig waarschijnlijk scenario. "Het zal sowieso puzzelen worden. Ik heb er met de ploeg ook nog niet over gesproken."

Wat als Van der Poel het zelf voor het zeggen heeft? "Als ik moet kiezen en mijn hart laat spreken, kies ik wel voor de Spelen, ja." Maar wat als de sponsors willen dat hij de Tour rijdt? "Dan ga ik eens vriendelijk moeten lachen naar de sponsors misschien. De Spelen is iets waar ik al heel lang mee bezig ben en is maar om de vier jaar. De Tour is elk jaar. We zullen zien wat er uit de bus komt."

PERSOONLIJK GEEN MOEILIJKE AFWEGING

Opvallend hoe uitgesproken zijn eigen voorkeur is. "Voor mij persoonlijk is het helemaal geen moeilijke keuze. Ik mis het mountainbiken ook wel, dat heb ik het afgelopen jaar gewerkt. Voor mij zou het wel leuk zijn om de Spelen te doen. Ik vind mountainbiken heel leuk. Olympisch kampioen worden, dat is toch een heel speciale titel. Een event dat om de vier jaar doorgaat of elk jaar: ik vind het geen moeilijke afweging voor mezelf."