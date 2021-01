Jens Adams beleeft absolute droomcomeback en ziet één voordeel voor zichzelf ten opzichte van andere crossers

De vorige cross van Jens Adams dateerde van oktober. Pas haast drie maanden later dook Adams opnieuw het veld in, na zijn strijd tegen het cytomegalovirus. Adams was bij zijn comeback gewoon heel goed. Velen hadden Vermeersch al opgeschreven voor de derde plek. Adams klopte hem alsnog.

De start niet missen was al belangrijk en zo hielp Adams zichzelf in het zadel. "In de eerste ronde was het heel plezant om vooraan te rijden", zei de renner van Hollebeekhoeve in zijn reactie bij PlaySports. "Ik kon wel mijn eigen tempo rijden. Ik dacht dat ik op het einde wat zou terugzakken, maar dat viel goed mee."

Inderdaad, want Adams kon het duel met Gianni Vermeersch om die derde plaats blijven aangaan. En winnen zelfs. "Ik ben voor die derde plaats dan nog diep gegaan, ik ben blij dat ik het gehaald heb. Door een fietswissel van mij in de voorlaatste ronde lag Gianni vijf seconden voor. Op het einde zaten we allebei kapot. Ik ben dan nog kunnen terugkomen en er over gegaan."

Het is een lange weg geweest

Hoe komt het dat Adams bij zijn terugkeer in het veld al zo goed is? "Ik heb het voordeel dat ik redelijk fris zit en dat ik al die wedstrijden niet in de benen heb. Het is wel een lange weg geweest. Ik heb niet veel getraind, maar wel op de juiste manier."