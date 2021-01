Fabio Aru voor tweede keer in top vijf in het veldrijden

Fabio Aru is opnieuw in actie gekomen. Niet op de weg, maar dus in het veld. De cyclocrosser in hem komt weer helemaal naar boven. In de cross in Montodine was Aru goed voor een topvijfnotering. De vraag is nu: gaat hij ook het WK rijden?

Fabio Aru heeft nu drie veldritten afgewerkt. Zijn beste resultaat kwam er in zijn eerste wedstrijd met een vierde plaats. Daar was Aru in Montodine ook niet ver van af. Daar reed de Italiaan als vierde man in de koers over de streep. Overigens deed hij dat niet meer in de kleuren van UAE. Sinds 1 januari maakt hij geen deel meer uit van die ploeg. Aru had het shirt van zijn nieuwe werkgever Qhubeka ASSOS aan. De Italiaanse bondscoach wil hem overtuigen om ook het WK veldrijden te rijden. Tussen de absolute wereldtop zal zo'n goede uitslag er wel niet in zitten. Overigens: winnaar van de cross in Montodine is Gioele Bertolini.