Vanthourenhout durft te geloven in het allerhoogste: "Geen parcours waar Wout echt zijn kracht kwijt kan"

Een podiumplaats is het niet geworden voor Michael Vanthourenhout in de Wereldbekermanche in Hulst. Wel was het met plek vier nog altijd een verdienstelijke prestatie. Met het BK komt er al snel weer een volgende belangrijke afspraak aan.

"Het was ieder voor zich", zegt Vanthourenhout bij VTM Nieuws over de cross in Hulst. "Door de wind was het moeilijk om echt op het wiel te fietsen. Het was een redelijk lange wedstrijd. Na zo'n drukke kerstperiode hakt dat er wel serieus in."

Geen schande om vierde te worden na Van der Poel, Van Aert en Pidcock. "Ik denk dat je wel ziet dat de eerste drie de laatste weken iets beter zijn. Ik heb een beetje mijn klassement kunnen verdedigen. Al bij al ben ik wel tevreden."

MET GOED GEVOEL NAAR MEULEBEKE

Op het BK zullen twee van die drie er niet bij zijn en dan komt Vanthourenhout in beeld. "Naar elke wedstrijd ga ik om te winnen. Dat zal zeker niet anders zijn. We zien dat Wout van Aert er een beetje bovenuit steekt, maar het is een parcours dat mij wel ligt. Het is geen parcours waar Wout echt zijn kracht kwijt kan. Ik denk wel dat ik met een goed gevoel naar daar kan gaan."

Is het geloof in een Belgische titel dan echt aanwezig? "Je moet er in geloven. Als je er zelf niet in gelooft, gaat het niet lukken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ik daar wel goed zal zijn."