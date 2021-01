Krijgt ook WK veldrijden van 2026 vorm? Europees land meldt zich voor organisatie

Eerst is er nog het BK, maar het is ook volop toeleven naar het WK in Oostende. Voor wie een WK wil organiseren, is het zelfs al denken aan volgende edities. Het eerstvolgende WK waar nog een WK moet voor gevonden worden is dat van 2026.

Daarover heeft ook Italiaans bondscoach Fausto Scotti het in een gesprek met Tuttobiciweb. Eerst gaat het over het WK van 2021 en de eventuele selectie van Fabio Aru. Scotti houdt de deur daar zeker voor open, maar geeft de wegrenner ook nog geen zekerheid over een selectie.

CIRCUS MAXIMUS

Voor de volgende vier WK's ligt al vast waar het precies gaat doorgaan. En wat daarna? "Het doel is om het WK veldrijden in 2026 naar Rome te brengen, in het Circus Maximus", zegt Scotti onomwonden. Rome is uit het verleden bekend van zijn Wereldbekerwedstrijden. Afwachten of het de Italianen lukt om dat kampioenschap in de wacht te slepen.

Dat zou ook betekenen dat na de editie in Oostende het WK zeker vier jaar lang niet naar België komt. De volgende vier jaar gaat het WK door in achtereenvolgens de VS, Nederland, Tsjechië en Frankrijk.