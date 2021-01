Aerts maakt zich weinig illusies en ziet Van Aert sterk openen: "Maar de topfavoriet wint niet altijd"

Kan Toon Aerts zijn seizoen wat opfleuren met een goede prestatie op het BK? Zelfs in dat geval lijkt het podium het maximaal haalbare, beseft Aerts zelf. Wout van Aert staat echt wel met stip op 1 en is in principe de sterkste. Al garandeert hem dat nog geen zege.

Toon Aerts ontkent bij Sporza de suprematie van Van Aert onder de Belgen niet. "We hebben Wout van Aert aan het werk gezien in de kerstperiode. In Dendermonde was hij supersterk. We hebben één topfavoriet en dan hebben we veel scenario's voor de ereplaatsen. Als je eerlijk bent, steekt één renner er bovenuit. Maar we hebben al gezien dat de topfavoriet niet altijd wint."

Het parcours in Meulebeke is ook wel wat draaien en keren. Niet de eerste keuze van Aerts, zo lijkt. "Als Wout en ik mogen kiezen, gaan we voor een BK als in Namen, Gavere of Dendermonde. Ik zie er niet echt een groot nadeel in, eerder een klein voordeel voor de anderen. Iemand als Iserbyt zal niet inzitten met het parcours, ik zal er ook niet op vloeken."

Iserbyt heeft het slim aangepakt

Wie mag wat ambiëren? "Wout is favoriet, daaronder heb je Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt. Zij staan net boven mij, maar ik kan me ook tussen hen zetten." Opvallend: Aerts plaatst Iserbyt dus nog een trede boven zichzelf. "Ik weet hoe snel een blessure kan genezen als je in topvorm bent. Hij heeft het slim aangepakt."

Van Aert is deze week vader geworden. Welke invloed gaat dat hebben? "Tegen het WK zal die roes nog niet uitgewerkt zijn. Ten huize Van Aert zijn ze superprofessioneel op dat vlak. Hoe zij het voor elkaar krijgen, daar kijken mijn vriendin en ik naar op. Zijn sportieve prestaties zullen er niet onder lijden." Aerts verwacht zich ook aan een bepaald wedstrijdscenario. "Ik denk dat Wout zal kiezen voor een snelle opening."