Sanne Cant kan zondag voor de twaalfde keer op rij de Belgische kampioene worden: "De laatste weken gaat het opnieuw beter"

Zondag staat het BK veldrijden in Meulebeke op het programma. Bij de vrouwen is Sanne Cant topfavoriet om voor de twaalfde keer op rij de Belgische kampioene te worden. Ze voelt zich naar eigen zeggen ook beter de laatste weken.

Sanne Cant had een interview bij Sporza. "Het is al 11 jaar gelukt, maar het zou raar zijn als ik de trui niet meer zou hebben. Het kan altijd wel eens mislukken door een slechte dag op materiaalpech", legde Sanne Cant uit. Toch gelooft Cant in een goede afloop. "Normaal gezien zou het op het BK moeten lukken. Het gaat de laatste weken opnieuw beter en ik doe opnieuw mee voor het podium. Het parcours mag geen probleem zijn", aldus de huidige Belgische kampioene.