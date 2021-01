Thibau Nys gaat op zoek naar WK-selectie en twijfelt of Van Aert zijn kracht kwijt kan op BK-parcours

De kampioenschappen komen eraan en dan is het ook lonken naar de prestaties van Thibau Nys. Al ligt het dit jaar wel wat anders voor hem. Hij moet tussen de grote mannen crossen en heeft zo zijn eigen doelstelling. Voor de Belgische titel tipt hij op Van Aert én Vanthourenhout.

Voor Nys zelf is het al een seizoen geweest met ups en downs. "In het begin was het wel moeilijk om dat een plaats te geven, maar nu heb ik aanvaard dat ik mijn ambitie moet bijschaven", zegt Nys bij Sporza. Als belofte zag hij constant de absolute toppers mee aan de startlijn staan en dat zal zondag op het BK niet anders zijn.

Ik wil graag bij beste beloften van België horen

Met welke ambitie trekt Nys dan naar Meulebeke? "Ik wil me bij de bondscoach in de kijker rijden. Niet dat het BK allesbepalend is voor een selectie voor het WK, er zal ook wel naar de wedstrijden voor- en nadien gekeken worden, maar een goed resultaat kan de doorslag geven. Er zijn enkele jongens zeker van hun selectie, maar zelf hoor ik daar niet bij. Ik wil echt wel graag bij de beste beloften van België horen en naar dat WK gaan."

Twee renners ziet hij in aanmerking komen voor de Belgische driekleur. "Ik schuif Wout van Aert en Michael Vanthourenhout naar voren. Natuurlijk is Wout een klasse hoger dan Michael, maar het is een BK en Michael is dit seizoen al een paar keer boven zichzelf uitgestegen en hij vindt in Meulebeke een parcours dat meer op z'n maat is. Terwijl ik niet weet of Van Aert op dat parcours wel zijn kracht kwijt kan om 'iedereen dood te doen.'"