Dylan Teuns houdt vast aan programma met Vlaamse én Waalse klassiekers: "Gilbert en Vandenbroucke konden dat ook"

Dylan Teuns deed eerder al eens mee in de Omloop Het Nieuwsblad om dan de Vlaamse klassiekers links te laten liggen, vorig seizoen deed hij nog de combo. Ook dit jaar wil hij voor een maand april gaan waarbij hij zowel in de Ronde als in Luik-Bastenaken-Luik aan de start zal staan.

Het belangrijskte wapenfeit uit de carrière van Dylan Teuns blijft nog steeds zijn ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk bovenop La Planche des Belles Filles. Dat hij goed kan klimmen en vooral explosief is, bewees hij dus al.

Maar hij bewijst ook meer en meer dat het Vlaamse werk iets voor hem is. Dit jaar cirkelde hij rond de top 10 in de Ronde en Gent-Wevelgem en in 2019 werd hij nog 5e in De Omloop. "Ik ontdekte dat ik de combo Vlaanderen-Luik best maar doe in de toekomst. Philippe Gilbert en Frank Vandenbroucke bewezen al dat het haalbaar is, al moet je wel een uigebalanceerd programma hebben", vertelt Teuns bij HLN.

WK Leuven

Tijdens die Vlaamse klassiekers kan hij zich dan in de kijker rijden van bondscoach Sven Vanthourenhout aangezien het WK in Leuven op een typisch Vlaams parcours gereden zal worden."Ik wil er heel graag bij zijn, dus ik wil mijn kandidatuur staven met resultaten", klinkt het ambitieus.