Laurens Sweeck geeft zijn kijk op moment waar wat onenigheid over was: "Was meer om te temporiseren"

Laurens Sweeck was zondag de man die sterk moest openen bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Dat deed de titelverdediger perfect op het BK. Zijn ploegmaats Iserbyt en Vanthourenhout hadden pech in die beginfase. Toen die laatste dan toch op komst was, was dat voer voor discussie.

Op het moment dat Michael Vanthourenhout bijna tot bij Aerts en Sweeck kwam, was het die laatste die op kop reed. Ploegleider Gianni Meersman zei tijdens de tv-uitzending van het BK dat hij dat niet goed snapte. Sweeck legt zelf uit wat er aan de hand was.

"Ik heb op de baan overgenomen, maar dat was niet vol. Ik had niet het gevoel dat er dan nog heel veel 'op' zat. Ik had misschien meer willen doen, maar dat ging niet echt. Toen ik van Toon overpakte, was dat een klein beetje om te temporiseren", verklaart Sweeck.

Michael geraakte heel snel bij ons

Heel erg was het uiteindelijk niet, want Vanthourenhout kwam er alsnog bij en zou nog richting podium rijden. In tegenstelling tot Sweeck. "Michael geraakte heel snel bij ons. Aan de eerste materiaalpost was hij er al bij. Ik had dan nog niet het gevoel dat een medaille gaan vliegen was voor mij, maar ik moest de rol lossen en dan werd het gat te groot om er nog aanspraak op te maken."