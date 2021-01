Alaphilippe doet dit jaar iets wat al geleden is van 2016

Een tipje van de sluier is opgelicht over de plannen van Julian Alaphilippe in 2021. De organisatie van de Ronde van de Provence heeft aangekondigd dat Alaphilippe aan de start zal staan. Meer nog, het zal zijn eerste koers van het jaar zijn.

De Ronde van de Provence staat op het programma van 11 tot en met 14 februari. Het is opvallend dat dit de eerste wedstrijd van Alaphilippe gaat worden in het nieuwe seizoen. Het is iets wat in sterk contrast staat met hoe de wereldkampioen normaal zijn seizoen inzet.

EEN PRIMEUR? TOCH NIET!

"Ik begin eigenlijk nooit aan een wielerseizoen in Frankrijk", zegt Alaphilippe zelf. "Het is een primeur!" Die uitspraken zijn niet helemaal correct. Het is wel een zeldzame gebeurtenis. De vorige twee jaar begon Alaphilippe te koersen in de Ronde van San Juan, die dit jaar afgelast is. In 2018 speelde zijn eerste wedstrijddag zich af in Colombia en in 2017 in Dubai.

In 2016 begon hij echter wel in Frankrijk in... de Ronde van de Provence. Dat is tot dusver de enige keer in zijn carrière dat Alaphilippe opende met een koers in zijn thuisland.