Marianne Vos rijdt net als Wout van Aert nog op een Bianchi

Marianne Vos is sinds 1 januari 2021 in het veld te bewonderen in een truitje van Jumbo-Visma. Ze is immers begonnen aan haar eerste jaar bij de vrouwenploeg van Jumbo-Visma. Ze zit dus in hetzelfde team als Wout van Aert bij de mannen.

Dat is niet het laatste wat ze gemeen hebben. Ze rijden allebei op een Bianchi-fiets. Terwijl Bianchi als fietsleverancier niet langer samenwerkt met Jumbo-Visma. De nieuwe fietsleverancier van de ploeg is Cervélo, maar die ontwerpt geen fietsen voor de cross. FIETSEN VAN VORIG JAAR INGELEVERD Cyclingnews weet dat Vos kon kiezen op welke fiets ze ging rijden. Alleen: zoveel viel er niet te kiezen. Aan het einde van 2020 had Vos haar Giant-fietsen en Liv-fietsen moeten inleveren. Ze kon dus niet haar oude Giant TCX laten verven in de kleuren van Jumbo-Visma en de logo's van Giant uitwissen. De enige optie voor haar nieuwe ploeg was om naast de fiets van Van Aert ook een tweede reeks Bianchi-fietsen te verven waar Vos dan kon mee rijden.