Beslissing in Nederland is gevallen, grote gevolgen voor Van der Poel en Alvarado richting volgend seizoen

Op 10 januari werd er in Meulebeke gestreden om de Belgische titel in het veldrijden. In Zaltbommel was er dan weer géén Nederlands kampioenschap door de coronamaatregelen. Nu is er meer duidelijkheid.

De veiligheid in Nederland primeert, door de huidige lockdownmaatregelen die nog even van kracht zullen zijn is nu ook de beslissing gevallen. Er zal dit seizoen geen nationaal kampioenschap veldrijden meer plaatsvinden. Dat heeft de Nederlandse Wielerunie beslist. Truitjesbehoud Gevolg: Mathieu van der Poel en Ceylin Del Carmen Alvarado zullen een jaar langer de nationale trui mogen behouden. Vorig jaar werden zij namelijk nationaal kampioen. Doordat beiden ook wereldkampioen zijn, zagen we de trui nauwelijks in beeld. Als ze dit jaar naast de wereldtitel grijpen, kan dat dus anders worden.