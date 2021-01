Ook Helen Wyman is er het hart van in na mededeling rond WK veldrijden: "Dit seizoen is echt klote"

Toch niet bij de junioren. De beloften mogen wel koersen. Voor de jongens en meisjes junioren is dit natuurlijk een opdoffer van jewelste. De Britse Helen Wyman leeft hard mee met de jongeren waar ze zo vaak mee samenwerkt.

"Dit suckt echt", kan ze het niet verbloemen wanneer ze de afgelasting van het WK voor juniooren verneemt. "Ik kan niet onder woorden brengen hoe ontgoochelend dit is voor elke junior." In deze jeugdcategorie is deze beslissing eigenlijk een voortzetting van de rest van het seizoen. "Dit seizoen is echt klote", windt Wyman er geen doekjes om.

Urgh this really sucks. For every junior I can’t put into words how disappointing it is for them. This season truly sucks https://t.co/UHzDtEcQBu