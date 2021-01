Sam Bennett krijgt bij Deceuninck-Quick.Step Mark Cavendish aan zijn zijde: "Hij heeft de lat hoog gelegd"

Aan topsprinters geen gebrek bij Deceuninck-Quick.Step. Sam Bennett is momenteel natuurlijk spurter numero uno, nadat hij vorig jaar de groene trui veroverde in de Tour. Daarnaast heb je nu met Mark Cavendish nog een naam als een klok.

Afwachten of die twee gaan 'matchen'. Eerst maar eens kijken of Bennett het succes uit de Tour van vorig jaar kan herhalen. "Ik weet niet of ik nog beter kan doen dan vorig jaar in de Ronde van Frankrijk", zegt Bennett. "Ik wil wel graag proberen de groene trui te verdedigen, al is dat ook iets dat afhangt van het scenario van de koers."

ONZEKER

Cavendish is niet enkel aangetrokken om zelf weer de top te bereiken, maar ook om de anderen beter te maken. Bennett heeft vreemd genoeg de reputatie om vaak wat onzeker te zijn voorafgaand aan een sprint. Wat kan de Ier dan leren van Cavendish?

"Hoe het mentaal aanpakken van die massasprints, hoe omgaan met de druk. Hij heeft met zijn prestaties uit het verleden de lat voor zichzelf hoog gelegd. Als hij aan de start staat, is er dus altijd een bepaalde verwachting. Ik kan wel leren van zijn ervaring en van de manier waarop hij de grote koersen aanpakt", denkt Bennett.