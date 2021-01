Wout van Aert gaat voor allereerste keer in carrière crossen in Belgische tricolore

De Belgische kampioenentrui staat Wout van Aert wel mooi. Dat weten we uit het tijdrijden en gaan we nu ook kunnen aanschouwen in het veldrijden. Het was natuurlijk niet voor het eerst dat hij Belgisch kampioen is. Toch wachten we nog op de eerste cross van Van Aert in de tricolore.

Wout van Aert kondigde na zijn overwinning op het BK veldrijden in Meulebeke aan dat hij ook in Mol gaat rijden. Gauw volgde ook de officiële communicatie van de organisator van de Zilvermeercross. Uiteraard zijn ze in Mol in de wolken dat ze de Belgische kampioen aan de start hebben staan.

Het belooft extra bijzonder te worden. Dit zal de eerste veldrit ooit zijn met Wout van Aert in de trui van Belgisch kampioen. Nochtans haalde hij al vier keer goud op het BK. In 2016, 2017 en 2018 was hij echter telkens ook de beste op het WK. Bijgevolg droeg hij dus steeds de regenboogtrui.

Fun fact. 🇧🇪 @WoutvanAert won his 4th Belgian CX title, but has never ridden in the Belgian tricolor in a race!



In 2016-2017-2018 he won both the Belgian title and Worlds. Between his first title and Worlds he rode two World Cups but then he wore the WC leaders jersey. #cxfacts pic.twitter.com/mrEl72WCU1 — Cyclocross24.com (@cyclocross24) January 11, 2021

Vooraleer hij als Belgisch kampioen zijn eerste wereldtitel pakte, reed hij wel twee Wereldbekercrossen. Daarin droeg hij dan weer de witte trui als leider in de Wereldbeker. Zaterdag in Mol is het dus wel degelijk zijn eerste veldrit ooit met de Belgische driekleur om zijn schouders. Uitkijken of die trui Van Aert vleugels geeft.