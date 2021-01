Laurens Sweeck tankt vertrouwen maar maakte zich geen illusies: "Ik voelde dat Van Aert de betere was"

Na een moeilijke periode vinden we Laurens Sweeck opnieuw terug bij de dichte ereplaatsen. Vierde op het BK, tweede op de Zilvermeercross in Mol. Enkel in Wout van Aert moest hij zijn meerdere erkennen en dat is natuurlijk geen schande.

Sweeck was zoals wel vaker bereid om initiatief te nemen en ging zes ronden lang mee met Wout van Aert. "Ik heb geprobeerd om het spannend te maken, maar ik voelde wel dat Van Aert de betere was", reageerde Sweeck bij PlaySports. "Ik ging een keer wat minder door het zand en dan had ik geen antwoord op zijn versnelling." Terugkeren zat er nadien ook niet meer in. Dat had Sweeck ook wel zien aankomen. "Ik wist dat het zonder fouten van Wout moeilijk zou worden." In elk geval is het met het oog op het WK een goed teken dat Sweeck weer vooraan in de uitslagen opduikt. Al rekent hij zelf om in de volgende twee weken nog meer progressie te maken. "Mijn conditie is nog niet 100 procent. Ik hoop dus dat het nog beter kan worden", besluit Sweeck.