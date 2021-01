Van Aert met vertrouwen richting WK doordat hij weerstand kon bieden aan Van der Poel: "Parcours is in mijn voordeel"

De Belgische titel veldrijden heeft hij al op zoek. Kan Wout van Aert nu ook de wereldtitel opnieuw veroveren? In een interview afgenomen door zijn ploeg blikt Van Aert alvast vooruit naar het WK. Ondanks de concurrentie - er is nog altijd ene Van der Poel - gelooft Van Aert er wel in.

"Het WK veldrijden is een groot doel. Een WK in België is altijd iets bijzonder. Jammer genoeg zonder publiek. Dat maakt het wel iets anders, maar het is nog steeds het thuis van het veldrijden. Het is een spectaculair parcours. Ik denk dat ik een beter niveau heb dan de laatste seizoenen in het veldrijden. Ik focus er iets meer op en ik heb er iets meer vertrouwen in dat het kan lukken", spreekt hij zijn geloof in een goede afloop uit.

COMPETITIE BIEDEN AAN MATHIEU

Waarom zit het dan zo goed, in vergelijking met andere jaren? "Ik ben veel beter uit het wegseizoen gekomen dan afgelopen jaren. Vorig jaar had ik natuurlijk die blessure en het jaar voordien zat het mentaal niet altijd goed in de winter. Naar mijn gevoel is het heel lang geleden dat ik een beetje competitie kon bieden aan Mathieu. Dit seizoen is het wel al aardig gelukt."

Ook al heeft die laatste op zijn beurt toch ook weer heel wat zeges verzameld. "Ik ben ook al geklopt geweest natuurlijk, maar ik heb er ook al kort bij gezeten. Vooral het parcours in Oostende is volgens mij wel in mijn voordeel", aldus Van Aert.

GEEN ZOEKTOCHT MEER

Wout van Aert is nog altijd maar 26, maar heeft ondertussen wel al een pak ervaring. Dat levert ook zijn vruchten af. "Ik denk dat ik steeds beter weet wat ik nodig heb om goed te zijn. Het is niet echt meer een zoektocht. Als ik de planning die ik in mijn hoofd heb kan uitvoeren, geeft dat ook wel vertrouwen dat het kan goedkomen."