Mathieu van der Poel de sterkste in Hamme, Wout van Aert moet tevreden zijn met de tweede plaats

Mathieu van der Poel heeft deze middag de cross in Hamme gewonnen. De Nederlander versnelde na een paar ronden en kwam ook alleen over de streep. Wout van Aert maakte in de laatste rondes wel wat tijd goed, maar moest tevreden zijn met de tweede plaats.

Mathieu van der Poel zorgde in het begin van de cross al voor heel wat druk. Enkel Vanthourenhout kon even mee, maar ook hij moest al snel passen. De Nederlander ging er dus alleen van door en hij hield ook al bij al makkelijk stand tot het einde. Wout van Aert kwam wel enkele ronde dichter, maar de voorsprong was dus groot genoeg voor van der Poel om de overwinning binnen te halen. Van Aert werd dus tweede en Laurens Sweeck vervolledigde het podium.