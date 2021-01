Alvarado als topfavoriete naar Oostende volgende week, maar toch "Nog niet helemaal waar ik wil zijn"

Na een lastig seizoen waarin Alvarado meermaals haar meerdere moest erkennen in Lucinda Brand, lijkt het net voor het WK wel allemaal in orde gekomen te zijn. Al wil ze zelf een nog betere conditie volgende week.

"We maakten er vandaag een enorm harde strijd van voor elkaar. Dan is het heel mooi dat ik het ook af kan maken", klinkt het bij Alvarado na de wedstrijd.

Alvarado maakte het verschil in de afdaling, al maakte ze daar in de tweede ronde wel een schuiver. "Gelukkig hing dat lint er dat me tegenhield want anders had ik misschien wel enkele meters lager gelegen. Maar bergop waren we allemaal aan elkaar gewaagd en bergaf kwam het meer op de techniek aan. Op die techniek was ik vandaag wel de beste denk ik", analyseert ze.

WK

Alvarado staat nu met stip bovenaan alle lijstjes van topfavorieten voor het WK, ze lijkt zichzelf herontdekt te hebben op stage in Spanje.

"Ik denk wel dat we nu de beste Alvarado van dit seizoen te zien krijgen, maar toch ben ik nog niet helemaal waar ik wil zijn qua conditie. Al ga ik wel met een supergoed gevoel naar het WK", besluit ze.