BK's voor de jeugd in het veldrijden volledig uitgesloten: "Betere coronacijfers een absolute noodzaak"

Met de varianten die opduiken gaan de coronacijfers momenteel niet de goede kant uit. Dat maakt het ook onmogelijk om nog bijkomende BK's in het veld te organiseren. Met dat trieste nieuws komen Belgian Cycling en Cycling Vlaanderen naar buiten.

Het gezamenlijke persbericht van de wielerinstanties in ons land is duidelijk: er zullen geen BK's meer georganiseerd worden dit seizoen. De jeugdcategorieën konden eerder al niet meedoen toen het BK in Meulebeke gehouden werd en Wout van Aert won bij de elite. Op het WK in Oostende zal de U23 de enige jeugdcategorie zijn die zijn kampioenschap mag afwerken.

"Na het overlegcomité van vorige vrijdag blijven de huidige maatregelen van kracht. Dat betekent dat alleen A-veldritten kunnen plaatsvinden", klinkt het in het bericht van de wielerbonden. "Alle andere competities worden geannuleerd. Dat houdt in dat er dit lopende seizoen in het veldrijden geen bijkomende nationale kampioenschappen worden georganiseerd."

OOK WEDSTRIJDEN AFGELAST OP PISTE EN WEG

Er is ook al een invloed op de piste en de weg. "De pistewedstrijden die tot 1 maart in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx waren voorzien worden ook geschrapt. Omdat het MB zeker nog van toepassing blijft tot 1 maart kunnen tot die datum alleen maar elitewedstrijden - in dit geval de Omloop Het Nieuwsblad (mannen en vrouwen) en Kuurne-Brussel-Kuurne - plaatsvinden. De overige wedstrijden worden geannuleerd."

Hopen maar dat de pandemie snel weer wat meer onder controle geraakt. "Voor het volledig heropstarten van de wegcompetitie zijn betere coronacijfers een absolute noodzaak. Pas dan kunnen we versoepelingen van het Overlegcomité verwachten en kan het licht op groen voor wedstrijden van andere categorieën."