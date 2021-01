Buitenlandse subtoppers van Tormans klaar voor WK: "Bart Wellens en andere stafleden hebben ons goed verzorgd"

De strijd om goud staat voorop, maar het is ook uitkijken tot wat de renners van Tormans op het WK veldrijden in staat zijn. Ze trekken er alleszins met een goed gevoel naartoe. Dat is in het bijzonder zo voor Corné van Kessel en Kevin Kuhn.

Van Kessel was op de achtste plaats de eerste van de ploeg die de finish bereikte in Overijse. Een dag eerder was de Nederlander nog zesde in Hamme. "In Overijse kende ik een mindere start bergop", vertelde Van Kessel. "Ik kwam toch nog sterk terug in de slotfase, dus zonder de problemen in de start kon ik waarschijnlijk voor een beter resultaat meestrijden."

Als alles meezit, moet hij op het WK dus wel in aanmerking komen voor die posities in de subtop. Hij en de andere renners van de ploeg zijn er alvast klaar voor, verzekert Van Kessel. "Bart Wellens en onze andere staffleden hebben ons de voorbije weken tijdens onze stage goed verzorgd."

KUHN TOP 10 IN WERELDBEKER

Zwitsers kampioen Kevin Kuhn eindigde in de top 10 van de Wereldbeker. En dat voor een kerel van 22. "Het is fantastisch om in de kleuren van Zwitsers kampioen te mogen rijden. Ik startte goed, maar kreeg in de groep niet veel vrije ruimte. Misschien was het plan om in de eerste ronde van fiets te wisselen niet ideaal. Daarna bleef ik steeds onder mijn limiet fietsen en kon ik naar het einde van de wedstrijd toe nog veel renners bijbenen."