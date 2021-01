Claeys schetst na zesde plek in Ronde ambities en waardeverhoudingen: "Wout en Mathieu spelen in andere divisie"

Ondanks het atypische 2020 kunnen ze bij Cofidis niet zeggen dat Dimitri Claeys in zijn laatste jaar bij de ploeg geen uitslagen gereden heeft. Zijn zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen was erg knap. Claeys hoopt uiteraard om nu bij Qhubeka een goed voorjaar te rijden.

Bezorgt die zesde plek uit de Ronde van vorig jaar hem een bepaalde verantwoordelijkheid in de klassiekers? "Dat gaan we op het moment zelf moeten bekijken", blijft Claeys daar rustig onder. "We hebben degelijke renners voor de klassiekers. We zijn wel geen Quick.Step of AG2R, daar moeten we onszelf niet mee vergelijken. We moeten koersen als vrijbuiters, proberen ons te laten zien en een goed resultaat te rijden."

Dat zou Claeys toch graag meer dan één keer doen. "Dat zal niet elke klassieker lukken, maar moet wel een paar keer mogelijk zijn." Hoe zit het met de waardeverhoudingen in het algemeen? Gaat het de grote Van Aert en Van der Poel-show worden? "Ze spelen wel in een andere divisie, natuurlijk. Dat hebben we vorig jaar ook gezien, ze steken er met kop en schouders bovenuit. Daar kun je volgens mij ook Alaphilippe bij plaatsen."

ZO HOOG MOGELIJK

Komt er voorts nog iemand in aanmerking? "Vorig jaar was Van Avermaet geblesseerd, maar als hij in vorm is, kan hij ook meedoen. Mijn ambitie is niet zozeer om met hen te concurreren. Mijn ambitie is om in de eerste tien te eindigen en zo hoog mogelijk te proberen opschuiven naar boven. Je moet niet de beste in koers zijn om een mooi resultaat te kunnen neerzetten."

Het is kwestie de kansen te grijpen als ze zich voordoen en de koers goed aan te voelen. "In de Vlaamse klassiekers is het geen bergrit of een Waalse klassieker waarin het meer op kracht is en op wattage per kilogram. Een Vlaamse klassieker is meer onvoorspelbaar. Een goed resultaat moet er wel in zitten. Dan spreek ik niet meteen over winnen of podium, maar top tien moet mogelijk zijn in sommige koersen."