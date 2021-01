Geen super gevoel maar wel podium voor Pidcock: "Geen perfect parcours op WK voor mij, gaat supersnel gaan"

Naast Van Aert en Van der Poel is Tom Pidcock de naam om het meest in de gaten te houden met het oog op het WK veldrijden. Zijn derde plek in Overijse was dus behoorlijk logisch, al eindigde hij wel ver achter de twee grote tenoren.

Wel opnieuw een podiumplaats dus voor Tom Pidcock en dat is altijd mooi. "Ik ben blij dat ik de derde plaats kon pakken en op het podium eindigde. Het was mijn laatste koers in het truitje van Trinity. Het was een mooie manier om die periode af te sluiten."

FRISHEID

Wat niet betekent dat het gevoel op de fiets ook zo positief was. "Ik voelde me wel niet zo goed, ik voelde me vermoeid. Het was de voorbije week wat frisheid opdoen voor volgende week. Dan zou ik me wel wat beter moeten voelen."

Wat zijn de verwachtingen voor het WK in Oostende, als het doorgaat? "Het is geen perfect parcours voor mij op het WK. Het gaat supersnel gaan. Met weer enkele crossen in de benen zou ik goed moeten zijn."