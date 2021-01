Minister Ben Weyts schat situatie rond WK in: "We willen organiseren, zullen op basis van cijfermateriaal beslissen"

Gaat het WK veldrijden doorgaan of niet? Het is nu plots weer de alles overheersende vraag, terwijl iedereen er al van uitging dat het wel zou plaatsvinden. Dan zijn de blikken ook weer gericht op Vlaams minister van Sport, Ben Weyts.

Burgemeester Bart Tommelein gaf aan dat het WK 'ter discussie staat', Ben Weyts neemt in Sportweekend een genuanceerde houding aan. "We hebben heel veel moeite gestoken in het verwerven van die organisatie. Ook vervolgens, comform de veiligheidsmaatregelen, het beperken van publiek. Ook met de UCI heel veel onderhandeld. Ik denk dat deze week en de volgende dagen cruciaal zullen zijn."

VEILIG GENOEG?

De nadruk dus op de geleverde inspanningen. Gaat dat ook op gemeentelijk vlak vodoende doorwegen. "Ik heb nauw contact met de burgemeester. We willen dat allebei organiseren. Alleen moet het nog veilig genoeg kunnen", aldus Weyts.

Hoe schat de minister het nu juist in? "Het zal een beetje afhangen van de situatie in Oostende zelf. Meer bepaald die Zuid-Afrikaanse variant, hoe ruim zit het? Daarover krijgen we de volgende dagen ook cijfermateriaal. Op grond daarvan zullen we beslissen, samen met de virologen natuurlijk."