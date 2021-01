Bart Wellens legt uit dat één van zijn renners een rol zal kunnen spelen op het WK veldrijden: "Hij is een zeer sterke starter"

Zondag staat het WK veldrijden op het programma bij de mannen. Er wordt natuurlijk gekeken naar Wout van Aert en Mathieu van der Poel en volgens Bart Wellens zal Quinten Hermans in het begin van de wedstrijd een rol kunnen spelen voor van Aert.

Bart Wellens is ploegleider van Quinten Herman bij Tormans-Wanty Gobert. In een interview bij Sporza geeft hij meer uitleg over de rol die Hermans zou kunnen hebben op het WK Veldrijden. "Hij is een zeer sterke starter", legde Wellens uit.

"Hij zou in de start iets kunnen betekenen voor Wout van Aert. Hij moet wel zien dat hij na een sterke start ook een goed resultaat kan rijden", vertelde de ploegleider van Tormans-Wanty Gobert.