Niels Albert is niet onder de indruk van WK-parcours: "Zelfs ik kan dat nog"

Zondag wordt in Oostende het WK veldrijden gereden. Niels Albert ging het parcours verkennen en is niet bepaald onder de indruk.

Het parcours in Oostende is niks bijzonders voor Niels Albert. Al kunnen de weersomstandigheden wel nog voor wat animo zorgen. “Want zoals het er nu bijligt, kurkdroog en gedraineerd, vind ik dit allesbehalve moeilijk”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

Veel competitie zal er dan ook niet zijn. “De top-25 zal hier doorrazen. Zelfs ík kan dat nog. Alleen een grote, spectaculaire hoeveelheid neerslag met een plotse slijkpoel, glijpartijen en zompige sporen tot gevolg kan de techniciteit verhogen. Zoniet wordt het een snelheidsrace.”

Enkel van der Poel en Van Aert dan maar? “Waar gaan ze elkaar hier lossen, zit ik me luidop af te vragen. Ze klieven allebei goed door het zand. In een zwaardere Hippodroomzone zou Mathieu Wout altijd onder druk kunnen zetten, maar nu zal hij er niet sneller doorrijden dan de concurrentie.”

“Feit is: als Van Aert en Van der Poel er meteen vol tegenaan gaan, is de rest er na één ronde aan voor de moeite en komt niemand bij hen in de buurt. Ook Pidcock niet. Naar het beeld van de voorbije weken dus.”