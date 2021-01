Aerts wél goed op zand: "Eén van beste zandpassages uit carrière" en "Mooi naast Wout en Mathieu op podium te staan"

Voor de derde plaats op het WK hadden velen Laurens Sweeck getipt. Het werd Toon Aerts, die zo op weg is om toch nog een sterk einde aan zijn seizoen te breien. De landgenoten die met hem vrijdag op pad waren, hadden hem misschien niet zo goed in het zand verwacht.

"Ik reed vrij goed door het zand. Tijdens de verkenning stond ik niet bekend voor mijn zandtechniek. Ik had toen enkele pittige trainingen in de benen. Misschien daardoor dat mijn techniek in het zand vrijdag slecht was. Nu had ik in het zand wel een goed gevoel", viel het op het moment dat het moest gebeuren goed mee voor Toon Aerts.

Het was nog bijna een sprint tot op de streep

Meer dan dat zelfs. "In het eerste deel van de cross reed ik zelfs één van de beste zandpassagesuit mijn hele carrière. Ik hoop deze zandtechniek te houden voor in de Wereldbekermanches, zoals in Koksijde." Het werd wel nog een spannend duel met Tom Pidcock voor brons. "Het was nog bijna een sprint tot op de streep. Ik ben blij dat ik hem met een paar seconden kon afhouden."

Hoe bekijkt hij zijn plek in de hiërarchie onder de crossers? "Ik rij nu al een paar jaar op dit niveau, met Wout en Mathieu voor mij. Het is al mooi om naast hen op het podium te staan. Als het lukt om hen te verslaan, ook al is dat maar een paar keer, is dat het hoogst haalbare en genieten we daar volop van."

Iedereen wil dat alles weer normaal is

Ook een unicum was dat het in Oostende een WK zonder publiek was. Dat gedeelte hoeft niet noodzakelijk herhaald te worden. "Het is niet leuk voor de renners en het is niet leuk voor de mensen die willen komen kijken. Iedereen wil dat alles weer normaal is. Niet enkel in de koers, maar ook daarbuiten."